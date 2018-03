Deel dit artikel:











FIT! #5 | Maureen waagt zich in hypermoderne pilatesstudio Foto: FIT!

AMSTERDAM - In FIT! vlogt Maureen du Toit twee keer per week over alles dat met fitheid te maken heeft. Van lichaam tot geest, van eten tot mediteren en van crossfitt tot paardentherapie. In FIT! #5 maakt Maureen op een intensieve manier kennis met de pilatesstudio van voormalig TMF-presentatrice Renée Vervoorn.

Maureen is geen onbekende met pilates. "Ik doe zelf regelmatig aan pilates maar dat is vooral op de grond op een matje met gewichtjes, elastieken, ballen, stangen etc.", vertelt ze daarover. "Maar vandaag doe ik een andere vorm van pilates op speciale apparaten die Renée uit Amerika over heeft laten komen." "Ik kreeg een privélesje bij PLTS in Amsterdam en dat is super want je hebt alle aandacht", gaat ze verder. "Nadeel: er valt niet te smokkelen!".