Onderzoek NH Nieuws: wat kost een gemeentelijke fusie?

GOOISE MEREN - Gemeentelijk fuseren kost miljoenen euro’s, zo blijkt uit onderzoek van NH Nieuws naar vijf recente fusies in Noord-Holland. De fusie van Naarden, Bussum en Muiden tot Gooise Meren was het duurste met 8 miljoen euro.

Van verslaggevers Joost Lammers en Maarten Edelenbosch



Fuseren is een veelbesproken thema tijdens de verkiezingen, want als het aan de provincie Noord-Holland ligt, dan wordt het aantal gemeenten de komende jaren nog kleiner. Eén van de redenen is dat een grotere gemeente beter in staat is de vele taken uit te voeren en goedkoper zou zijn, hoewel onderzoek van de Universiteit van Groningen dat laatste eerder tegensprak.



Lees ook: Gemeentelijke herindeling 't Gooi: wat gaat er veranderen?

Goedkoper of niet, in eerste instantie kost het fuseren heel veel geld; tussen de 4,5 miljoen en 8 miljoen euro’s per gemeente zo blijkt uit ons onderzoek. Vanaf 2012 ontstonden er vijf fusie-gemeenten in Noord-Holland: Hollands Kroon (fusie in 2012 van Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna en Niedorp), Schagen (2013, Schagen, Zijpe en Harenkarspel), Alkmaar (2015, Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp), Edam-Volendam (2016, Edam-Volendam en Zeevang) en Gooise Meren (2016, Bussum, Naarden en Muiden).



30 miljoen fusiekosten

Miljoenen euro’s die uitgegeven worden aan externe deskundigen die het fusieproces begeleiden, het geschikt maken van gemeenteraadszalen, het in elkaar schuiven van de ambtenaren, computersystemen en het aanpassen van logo's. De gemeenten samen hebben in elk geval 30 miljoen euro uitgegeven. De kosten lopen bij de meeste onderzochte gemeenten het hoogst op in het jaar voor- en nadat de fusie een feit is, maar ook in de jaren daarvoor en meerdere jaren na de fusiedatum zijn er in totaal nog miljoenen aan fusiekosten.



De fusie van Bussum, Naarden en Muiden in 2016 naar gemeente Gooise Meren was het meest kostbaar met bijna 8 miljoen euro, de samenvoeging van Hollands Kroon in 2012 was het 'goedkoopst' met 4,5 miljoen euro. Kanttekening die daarbij gemaakt moet worden, is dat Hollands Kroon geen fusiekosten bijhield voor 2011 en Gooise Meren na 2016 geen aparte fusiekosten meer heeft bijgehouden. De bedragen zijn dus vermoedelijk hoger. De gemeenten betalen overigens een deel van deze kosten, het Rijk betaalt ook mee aan de fusies.

Een overzicht van de fusiebedragen: