Weghorst: "Ik ga me van mijn beste kant laten zien"

ALKMAAR - ZEIST "Ik ben ervan aan het genieten", zegt Wout Weghorst op de tweede dag dat hij in Zeist traint met de nationale ploeg, Onder bondscoach Ronald Koeman hoopt hij uiteraard zijn interlanddebuut te kunnen maken tegen Engeland of Portugal.

"Het is natuurlijk wel spannend, een nieuwe omgeving, een nieuwe groep, maar ik ben goed opgevangen", zegt de spits van AZ. "Ik ga me van mijn beste kant laten zien, want er geldt maar één ding: presteren."

Nederland - Engeland begint vrijdag om 20.45 uur in de Amsterdam ArenA. Zondag reist Oranje af naar Zwitserland waar op maandagavond in Genève wordt geoefend tegen Portugal.