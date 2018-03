De Peiling: Gemeente jaarlijks op huisbezoek bij eenzame 75-plusser

NOORD-HOLLAND - Alle 75-plussers moeten jaarlijks een huisbezoek krijgen om te kijken of ze eenzaam zijn. Dat is één van de maatregelen van het ministerie van Volksgezondheid om eenzaamheid aan te pakken.

700.000 eenzame ouderen

Ruim 700.000 ouderen in Nederland voelen zich eenzaam, blijkt uit een rapport van het ministerie van Volksgezondheid. De verwachting is dat in 2030 dat aantal oploopt tot 1,1 miljoen eenzame ouderen. Zorgwekkend, vindt minister Hugo de Jonge.

Bezoek aan huis

Om eenzaamheid tegen te gaan, heeft de minister een reeks maatregelen in petto. Eén van die maatregelen is een jaarlijks huisbezoek voor alle 75-plussers. Door de bezoeken kan iedere gemeente in kaart brengen of mensen eenzaam dreigen te worden, zodat op tijd actie kan worden ondernomen.

Hulpplijn

Verder wil de overheid een hulplijn oprichten die 24 uur per dag door eenzame ouderen kan worden gebeld. Duizenden vrijwilligers moeten deze telefonische hulplijn draaiende houden. Ook krijgen gemeenten hulp bij het opzetten van een lokaal meldpunt. Mensen kunnen daar eenzame ouderen aanmelden. Sommige gemeenten hebben al zo'n meldpunt.

Bankjes en buurtbus

Ook zijn er plannen om in samenwerking met gemeenten en woningcorporaties wijken zo in te richten dat de kans op eenzaamheid minder groot wordt. Meer openbaar groen, bankjes om een praatje op te maken en een buurtbus zouden daarbij moeten helpen.

