Meer reizigers voor Thalys

AMSTERDAM - De hogesnelheidstrein Thalys naar Brussel en Parijs trekt steeds meer reizigers. Op de lijn van Amsterdam naar Brussel nam het aantal passagiers met 14 procent toe. Naar Parijs steeg het aantal reizigers vorig jaar met 6 procent.

Volgens Thalys doet vooral de Nederlandse route het goed. Het totaal aantal reizigers groeide met 7 procent tot 7 miljoen en de omzet steeg met 11 procent tot ruim een half miljard euro. De omzetstijging is wellicht een gevolg van het nieuwe tarievensysteem waardoor extra betaald moet worden voor catering aan boord.

Met de nieuwe tarieven wil Thalys de zakelijke reiziger terugwinnen. Wie nu een lastminute businessticket koopt is in het nieuwe systeem goedkoper uit. Voor extra service moet wel flink bijbetaald worden en dat is terug te zien in de stijging van de omzet.

Eind dit jaar wordt de lijn Amsterdam - Lille geschrapt en wellicht vervangen door een verbinding Amsterdam - Disneyland Parijs.