Stemmen op het station: op deze twintig locaties kun je terecht

NOORD-HOLLAND - Stemmen wordt de reizende Nederlander erg gemakkelijk gemaakt. Morgen is het op veel stations mogelijk om je stem voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de zogenoemde 'Sleepwet' uit te brengen. Kijk hier op welk station je kunt stemmen.

NS, ProRail en de gemeenten maken het mogelijk om door heel Nederland op meer dan tachtig locaties op of rondom een station te stemmen, waarvan er zich twintig in de provincie Noord-Holland bevinden. "Stemmen voor, tijdens of na uw reis. Wel zo handig en gemakkelijk", vindt de NS. Castricum heeft de primeur, dit stembureau gaat al om 00.00 uur open.

Bekijk hier op welk station in jouw gemeente je kunt stemmen:

Alkmaar (portacabin station, 7.30-21.00 uur) Amsterdam Bijlmer Arena (portacabin naast station (Hoekenrode), 7.30-20.00 uur) Amsterdam Centraal (Restaurant 1e Klas + Wurst Schnitzelhaus (IJhal), 6.30-20.00 uur) Anna Paulowna (mobiel stembureau, 7.00-9.00 uur) Beverwijk (station, 7.30-21.00 uur) Bovenkarspel-Grootebroek (mobiel stembureau, 7.30-21.00 uur) Castricum (Bloemenkiosk, 00.00-20.00 uur) Diemen (portacabin station, Dr. A.J.J. van Gemertplein, 7.30-21.00 uur) Enkhuizen (stationshal, 7.30-21.00 uur) Haarlem (bibliotheek op perron, 6.00-21.00 uur) Heemstede-Aerdenhout (station, Roemer Visscherplein, 7.30-21.00 uur) Heerhugowaard (Stationsplein (unit), 6.00-21.00 uur) Hilversum (Stationsplein (mobiele unit) / achterzijde station Oosterspoorplein, 7.30-21.00 uur) Hoogkarspel (mobiel stembureau, 7.30-21.00 uur) Krommenie-Assendelft (portacabin (zijde Saendelft), 7.30-21.00 uur) Purmerend (mobiel stembureau, 17.00-20.00 uur) Purmerend Weidevenne (mobiel stembureau, 7.00 - 9.00 uur) Schagen (station, 6:00 – 9:45 uur) Uitgeest (mobiel stembureau station, 7.30-21.00 uur) Zandvoort aan Zee (Stationsplein, 7.30-21.00 uur)

Reizigers kunnen met hun stempas en een geldig legitmatiebewijs stemmen op het station in de gemeente waar zij wonen. Mocht je op een station in een andere gemeente willen stemmen, dan kun je de stempas om laten zetten in een kiezerspas.