Fietser aangereden door auto in Heerhugowaard Foto: Google Maps Streetview

HEERHUGOWAARD - Op de kruising van de Zuidtangent en de Westtangent in Heerhugowaard is vanochtend een fietser aangereden door een auto. De politie kreeg rond 10.45 uur een melding van een man die op straat lag en niet meer aanspreekbaar was.

Dat vertelt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. Er is volgens haar een traumahelikopter ingezet. De man is met verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig hij eraan toe is.