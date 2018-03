In deze gemeenten is begraven het duurst

NOORD-HOLLAND - Besluit je dat je na je dood begraven wilt worden, dan kan dat aardig in de papieren lopen. Uit cijfers van uitvaartonderneming Monuta blijkt dat graven in Laren en de Haarlemmermeer tot de duurste van het land behoren.

Voor het totaalpakket van grafrechten, begraafkosten en onderhoudskosten ben je in Laren maar liefst 6.060 euro per twintig jaar kwijt. In de Haarlemmermeer betalen je nabestaanden 5.804 per twintig jaar.

Alleen in Groningen en Papendrecht ben je duurder uit, zo berekende Monuta. Daar ben je respectievelijk 7.129 euro (voor dertig jaar) en 6.160 euro (voor 40 jaar) kwijt.

Top 10 duurste gemeenten:

Groningen € 7.129 (30 jaar) Papendrecht € 6.160 (40 jaar) Laren € 6.060 (20 jaar) Haarlemmermeer € 5.804 (20 jaar) Alblasserdam € 5.700 (20 jaar) Langedijk € 5.617 (20 jaar) Bodegraven-Reeuwijk € 5.419 (30 jaar) Tiel € 5.225 (20 jaar) Alphen aan den Rijn € 5.215 (20 jaar) Cromstrijen € 5.193 (25 jaar)

Monuta heeft deze top 10 op de volgende manier tot stand gebracht: omdat de consument het bedrag in één keer moet betalen, worden de termijnen hier los van gezien. Daarnaast kost een tweede termijn niet hetzelfde als de eerste. Er is puur naar de prijs gekeken die je in één keer moet betalen.

Monuta maakte ook een top 10 van goedkoopste gemeenten, maar daar staan geen Noord-Hollandse gemeenten in. Wil je toch kosten besparen en maakt het je niet uit waar je komt te liggen, dan kun je het beste in het Twentse Losser een graf kopen. Voor 20 jaar ben je daar maar 721 euro kwijt.

Cremeren

Om kosten te besparen kun je er natuurlijk ook voor kiezen om gecremeerd te worden. In Nederland kiest zo'n 40 procent voor een begrafenis en 60 procent voor een crematie. Dat cremeren veel goedkoper is, komt vooral door het ontbreken van de grafkosten.

Benieuwd hoe duur het is om in jouw gemeente begraven te worden? Check het in de Grafkostenmeter.