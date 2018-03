Leasefiets met bijtelling

DEN HAAG - Regels voor een 'fiets van de zaak' worden makkelijker gemaakt. Op die manier hoopt staatssecretaris Menno Snel van Financien dat meer werknemers voor de fiets kiezen.

Het aantal 'leasefietsen' is een fractie van de 700.000 leaseauto's die er momenteel rondrijden en dat moet veranderen. Daarom worden de regels voor een fiets van de zaak vereenvoudigd. Nu moeten werknemers de privekilometers dagelijks bijhouden, maar vanaf 1 januari 2020 wordt dat vervangen door een vast bedrag aan bijtelling.

Hoe hoog deze bijdrage wordt is nog niet bekend maar de belangenverenigingen voor fietsers en natuur zijn nu al enthousiast. Volgens hen is de fiets steeds belangrijker bij het oplossen van de groeiende bereikbaarheidsproblemen in de Randstad. Bovendien is het een goed middel bij het verminderen van de CO2 uitstoot.

De maatregel moet er voor zorgen dat meer mensen voor het woon-werkverkeer voor de fiets kiezen. Dat is niet alleen goed voor het verbeteren van de luchtkwaliteit maar ook voor de gezondheid van de werknemers.