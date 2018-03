Harry Slinger woedend op 'onterechte' belasting gemeente Zaanstad: "Ik rijd door de pui van het stadhuis!"

ZAANSTAD - Drukwerkzanger Harry Slinger ligt in de clinch met de gemeente Zaanstad over de zonnepanelen die hij op zijn monumentale pand heeft gelegd. Dat schrijft De Orkaan. De gemeente dreigt beslag te leggen op inkomsten, de inboedel en hun auto. "Die rijd ik dan zelf wel door de pui van het stadhuis!"

Harry Slinger en zijn vrouw hebben in 2015 een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op hun monumentale pand. Toentertijd lag er een belasting van leges (kosten bij vergunningsaanvraag, red.) bij zo'n aanvraag voor een monumentaal gebouw. In 2017 is deze belasting afgeschaft. Toch vindt de gemeente dat de zanger deze belastin moet betalen.

Harry Slinger vindt dit onterecht. Volgens De Orkaan zitten de buren van Slinger in dezelfde situatie, maar hoeven zij niets te betalen. Inmiddels ligt er een dik dossier over deze zaak bij de gemeente, die wel wat water bij de wijn heeft gedaan: de rekening is verminderd. Dat vindt Harry Slinger niet genoeg: "We gaan dit niet betalen!".

Verordering uit 2015

De gemeente Zaanstad zegt voor 'individuele belastingszaken via de media geen mededelingen te doen'. Uit de verdere verklaring van de gemeente blijkt wel dat: "De aanvraag betrekking heeft op een Leges Verordering uit 2015. Het was toen verplicht om voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten een vergunning aan te vragen."

De gemeente bevesigt dat zij een belastingsregeling heeft getroffen met Slinger. "Alleen indien betaling achterwege blijft, zal de gemeente als uiterste situatie tot beslag op inkomen overgaan", aldus de gemeente tegen De Orkaan.

Auto door pui

Of de zanger enkel dreigt met 'een auto door de pui rijden', zal de toekomst leren. Al is Slinger niet bang voor het breken van ruiten, eerder gooide hij bij omroep KRO een steen door de ruit.