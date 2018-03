Deel dit artikel:











Auto knalt tegen boom: een gewonde Foto: Inter Visual Studio / Marcel Winter

DEN BURG - Een rode auto is vanochtend op de Schildersweg in Den Burg door nog onbekende reden tegen een boom aangereden. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond rond 07.45 uur plaats. Door de klap was de auto meteen total loss. Volgens ooggetuigen is er door het ongeluk benzine op de weg gekomen. De berger heeft die en de kapotte auto opgeruimd.