Lange file op A9 na ongeluk met meerdere auto's Foto: Shutterstock

ROTTEPOLDERPLEIN - Op de A9 is in de richting van Amstelveen een flinke file ontstaan na een ongeluk bij knooppunt Rottepolderplein. Rond 09.00 uur was de file opgelopen tot zeker 6 kilometer.

De vertraging loopt inmiddels op een half uur, meldt de VerkeersInformatieDienst aan NH Nieuws. De rechterrijstrook is nog dicht. Het is onduidelijk hoe laat de problemen achter de rug zijn. UPDATE 09.55 uur: Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij, twittert de ANWB.