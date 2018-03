Overvallers rammen supermarkt vlak voor openingstijd met auto

WORMERVEER - Zeker twee overvallers zijn vanochtend een supermarkt aan de Krommenieërweg in Wormerveer binnengereden. Even voor 08.00 uur ramden zij met een auto de pui van de winkel en reden zo naar binnen. Daar bedreigden zij het personeel en vervolgens gingen ze er met een onbekende buit vandoor.

De supermarkt was op dat moment nog dicht en zou om 08.00 uur open gaan. De politie is een klopjacht gestart naar de daders.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er niemand gewond is geraakt bij de overval. Hij kan nog niet zeggen of de overvallers het personeel bedreigden met wapens.

De gevel van de supermarkt staat niet op instorten, kan hij ten slotte kwijt.

Een bovenbuurvrouw van de Coop vertelt aan NH Nieuws: "Ik dacht: 'Er rijdt een vrachtwagen tegen de gevel'. Dat is wel vaker gebeurd. Daarna ben ben ik gewoon de krant gaan lezen."

Een andere vrouw moest blijkbaar nog boodschappen doen, want zij liep vanochtend 'gewoon' de winkel in. Pal langs de auto van de overvallers en de roodwitte afzetlinten negerend. De vrouw is even later door agenten vriendelijk verzocht op een ander moment terug te komen.