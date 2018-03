Deel dit artikel:











Groter risico op natuurbrand in het Gooi: code geel afgekondigd Foto: Shutterstock

HILVERSUM - Door de droogte is er een verhoogd risico op natuurbranden in een deel van de provincie. Voor de natuurgebieden in 't Gooi is code geel afgekondigd.

Die code houdt in dat je zeer voorzichtig moet zijn met vuur. Zo moet je geen brandende sigaretten op de grond gooien en is het advies om je auto met nog warme motor niet in hoog en droog gras te parkeren. Voor de rest van de provincie geldt geen verhoogd risico op een natuurbrand.