Paralympische sporters komen aan op Schiphol

SCHIPHOL - De paralympische sporters, onder wie de Loosdrechtse snowboarder Bibian Mentel, zijn vanochtend in alle vroegte aangekomen op Schiphol. Meer dan honderd in het oranje uitgedoste fans en familieleden stonden bij de gate te wachten op hun geliefde topsporters.

Om 04.05 uur landde het vliegtuig vanuit Pyeongchang, maar pas een uur later kwamen de sporters door de douane. Bibian Mentel droeg trots haar twee gouden medailles, die zij tijdens de Paralympische Spelen in de wacht wist te slepen. "Ik ging erheen zonder enige verwachting, maar ik ben superblij dat het allemaal gelukt is", vertelt Mentel aan NH Nieuws.

Eerder meldde NH Nieuws dat Mentel stopt met haar paralympische carrière. Vanochtend vertelde zij dat 'deze deur toch op een kier staat'. "De mensen zijn er meer mee bezig dan ik. Ik ga eerst kijken wat ik ga doen."

Ook de 20-jarige snowboarder Chris Vos uit Middenbeemster en de skiër Jeffrey Stuut uit Enkhuizen zaten in het vliegtuig. Vos won zilver op het onderdeel Snowboardcross. Stuut eindigde naast het podium.

Zaterdag wordt Mentel gehuldigd in Loosdrecht.