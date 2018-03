Deel dit artikel:











Automobilist ramt boom in Aerdenhout Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch

AERDENHOUT - Een automobilist is vannacht op de Zandvoorterweg in Aerdenhout van de weg geraakt en tegen een boom geknald. Het ongeluk gebeurde even na middernacht nadat het even daarvoor nog licht sneeuwde, waardoor het wegdek glad was.

Er vielen geen gewonden bij, zo meldt een ooggetuige aan NH Nieuws. Volgens hem had een vriend van de eigenaar de auto geleend en reed hij met enkele inzittenden in de richting van Zandvoort toen hij de controle over het stuur verloor. De auto begon te tollen en reed tegen een boom. De achteras van de auto brak daarbij, net als de boom, af. Er was geen alcohol in het spel, aldus de omstander.