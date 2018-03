Twee politieauto's botsen op elkaar in Amstelveen: agent gewond

AMSTELVEEN - Op de kruising van de Sportlaan met de Beneluxbaan in Amstelveen zijn twee politieauto's tegen elkaar gereden. Een van de agenten liep daarbij armletsel op.

Op foto's is te zien dat een van de twee wagens op z'n kant terecht is gekomen. Naast de twee politiewagens lijkt er ook een personenauto bij het ongeluk betrokken te zijn.

Een van de agenten raakte gewond aan zijn of haar arm. De collega's zijn nagekeken in de ambulance. Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk hoe de twee tegen elkaar zijn gebotst.

De voertuigen waren beide met loeiende sirenes onderweg naar een reanimatie in een nabijgelegen sportcentrum. Daar zou een persoon onwel zijn geworden in het zwembad. Het slachtoffer is inmiddels met een hartslag naar het ziekenhuis gebracht.