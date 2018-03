Onbekende man pakt vondst van 11-jarige schatzoeker af: "Hij is enorm geschrokken"

PURMEREND - De 11-jarige Yustin uit Purmerend vond vanmiddag een kistje met zijn gloednieuwe metaaldetector. Lang kon hij niet van zijn vondst genieten, want een onbekende man pakte de 'schat' met een smoes van de jongen af en ging ervandoor. "Hoe kinderachtig is dat?!"

Yustin kreeg de metaaldetector gisteren voor zijn elfde verjaardag. Vanmiddag ging de jongen meteen het buitengebied van Purmerend in om op jacht te gaan naar schatten. "En toen vond hij ook nog wat: een kistje", vertelt moeder Esther. "Zo trots als een pauw was 'ie."

Dreigende taal

Als Yustin het kistje aan het bestuderen is, komt er een man aanrijden. "Hij stapte uit en zei tegen mijn zoon dat het verboden is om aan de dijk te graven. Hij vroeg of Yustin wat gevonden had, dus die zei netjes dat hij een kistje had gevonden."

Dan begint de man dreigende taal uit te slaan. "Hij zei: 'Of je geeft het kistje aan mij, of ik bel de politie en dan krijg je een hoge boete'. Ja, wat denk je dat zo'n 11-jarig jochie dan doet?", aldus Esther. "Yustin heeft z'n vondst dus afgegeven, en toen ging die man ervandoor."

'Kinderachtig'

De jongen komt verdrietig thuis. "Hij is heel erg geschrokken en ik heb hem zeker moeten troosten. Hij baalt er ook van dat hij het kistje heeft afgegeven, maar ja wat moet je dan? Ik vind het echt ontzettend kinderachtig en heel raar gedrag van die man."

De dader zou rondrijden in een grijze Volkswagen Polo met gele letters erop. Ook zou hij volgens Yustin lang haar hebben, met vlechten.