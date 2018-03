Deel dit artikel:











Koeien nog lang niet de wei in door kou: "Feest gaat voorlopig niet door" Foto: NH Nieuws / Emmelie Valkenburgh

SCHOORL - Ondanks het feit dat de lente bijna officieel is begonnen, kunnen de Noord-Hollandse koeien nog lang niet de wei in. Door de kou is het weiland niet klaar voor het graasseizoen. Vooral de jonge kalfjes Sacha, Anouk en Manon van agrarisch leer-werkbedrijf De Noorderhoeve uit Schoorl balen. Ze kunnen niet wachten tot ze kunnen dansen in de wei.

"Vorig jaar zijn ze 6 april de wei in gegaan", vertelt boer Marcel Roelofsen. "De koeien en vooral de kalfjes beginnen dan te dansen. Dat is een prachtig gezicht. Maar ze moeten helaas dit jaar nog even wachten. Het is nog te koud buiten", zo vertelt hij. Gras

"Door de vorst is het gras niet groener geworden, maar geler en de koeien moeten buiten natuurlijk wel kunnen eten", legt Marcel uit. De boer gokt dat zijn koeien over een maand de wei in kunnen.