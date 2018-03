Kamervragen over woekerprijzen kaartjes concert Beyoncé en Jay-Z

AMSTERDAM - (AT5) Honderden fans grepen vanochtend naast een kaartje van Beyoncé en Jay-Z in de Arena, omdat veel toegangsbewijzen voor woekerprijzen direct op doorverkoopsites werden gezet. Morgen worden er Kamervragen gesteld over de doorverkoop van concertkaartjes.

De kaartjes voor het concert van 19 juni gingen vanochtend in de verkoop en waren in no-time uitverkocht. Honderden kaartjes staan nu voor drie keer de oorspronkelijke prijs te koop.

Het is een doorn in het oog van SP-Kamerlid Peter Kwint. Hij wil dat er een einde komt aan deze praktijken en hoopt morgen vragen te kunnen stellen aan minister Ingrid van Engelshoven, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (D66).

Oplossing

Kwint zet zich al langer in om de praktijken tegen te gaan. Een eerder wetsvoorstel strandde in de Eerste Kamer. Het oplossen van het probleem kan volgens hem op meerdere manieren. Zijn voorstellen zijn het op naam zetten van kaartjes of en een maximumpercentage instellen waarvoor kaarten mogen worden doorverkocht.