Teun Koopmeiners voor eerst bij Jong Oranje: "Ik zit in een soort van sneltrein"

ALKMAAR - DOETINCHEM - Jong Oranje trainde maandagmiddag in stadion De Vijverberg, de thuisbasis van De Graafschap. In de selectie van bondscoah Art Langeler zitten drie AZ'ers onder wie debutant Teun Koopmeiners. "Onwijs leuk."

Teun Koopmeiners maakte afgelopen oktober zijn debuut voor AZ en is inmiddels niet meer weg te denken uit de Alkmaarse basis. Nu dus Jong Oranje, kortom het gaat snel met de twintigjarige Castricummer. "Ik bedenk soms wel dat ik een soort van sneltrein zit. Dat is alleen maar mooi. Ik probeer deze stijgende lijn elke dag vast te houden."

De afgelopen jaren doorliep Koopmeiners vele nationale jeugdteams. Nu hij voor Jong Oranje mag uitkomen is het 'grote' Oranje nog maar n stap verder. "Je ziet het met Guus Til. Het komt dichtbij. Aan de andere kant zijn er nog heel veel stappen om daar uiteindelijk te komen. En het is mijn eerste keer hier en ik moet niet te hard van stapel lopen." Aldus een nuchtere Koopmeiners. Guus Til speelde tot voor kort ook nog bij Jong Oranje. Deze interlandperiode mag hij zijn kunsten vertonen in de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Jong Oranje oefent donderdagavond in Doetinchem tegen de leeftijdsgenoten van België en volgende week dinsdag staat het EK-Kwalifactieduel met Andorra op het programma.