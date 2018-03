Deel dit artikel:











Amsterdamse dierenopvang doet dringende oproep: "Laat de haasjes met rust!"

AMSTERDAM - Het is elk jaar rond deze tijd weer hetzelfde liedje: dierenopvang De Toevlucht in Amsterdam krijgt veel jonge haasjes als 'patiënten'. Logisch, want mensen denken dat de beestjes alleen zijn gelaten door hun moeder en het koud hebben, maar niets is minder waar. "Laat ze alsjeblieft met rust."

Inmiddels zijn er al meer dan tien haasjes binnengekomen. Ze worden gevonden door passanten en zien er hulpeloos uit, maar dat betekent niet dat ze hulp nodig hebben. "Vaak is de moeder gewoon in de buurt", vertelt verzorgster Roxina van Eck. "Jonge haasjes gaan zo honderd meter van hun geboorteplek af, maar die kunnen ze gewoon nog terugvinden." Familie

Ze heeft dan ook een oproep voor iedereen die zo'n 'zielig' haasje ziet. "Laat ze met rust. Worden ze toch ten onrechte meegenomen, probeer ze dan zo snel mogelijk terug te plaatsen. Ook als de moeder overlijdt, want er is gewoon een tante of een zus in de buurt die het jong zal verzorgen en grootbrengen."