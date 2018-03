Korfbalster Manon Wiegerink in Nieuw-Zeeland: "We doen geen haka"

AMSTERDAM - In Nieuw-Zeeland is netbal populair, een spel met een bal en een ring dat een beetje lijkt op basketball. Manon Wiegerink, oud-speelster van korfbalclub Blauw-Wit uit Amsterdam, probeert de Nieuw-Zeelanders nu aan het korfballen te krijgen. "We doen geen haka voor de wedstrijd, dat is voor de rugbyers."

Ze ging op uitnodiging vanuit Nieuw-Zeeland naar de andere kant van de wereld om haar sport te promoten, zodat korfbal ooit niet meer voornamelijk tussen Nederland en België gaat. "Er zijn wel steeds meer Aziatische landen die het goed doen", vertelt Wiegerink. "In Nieuw-Zeeland zijn veel spelers bij korfbal terecht gekomen omdat ze het uitdagender vinden dan bijvoorbeeld netbal wat daar veel wordt gespeeld, voornamelijk door vrouwen. Bovendien vinden ze het gemengde karakter gezelliger."

Korfbal op scholen

In Christchurch wordt al op redelijke schaal korfbal gespeeld, omdat een Nederlander die daar woont er mee aan de gang is gegaan. "Ik ben buiten Christchurch naar scholen gegaan om daar in gymlessen te gaan korfballen. Ze reageren heel enthousiast omdat het een non-contact sport is en gemixed gespeeld wordt, perfect voor op school. Nieuw-Zeelanders doen veel aan sport en hebben vaak een goed balgevoel."

Om uit te leggen hoe groot de sport in Nederland is en op welk niveau ze speelde, vertelde ze op die scholen dat de finale van de competitie in de Ziggo Dome werd gespeeld voor 12.500 toeschouwers.

Assistent-coach O-19

Ze is ook betrokken bij de nationale teams en dan vooral het onder 19-team, waarvan ze assistent-coach is. Binnenkort komt dat team naar Nederland voor het Open Europees kampioenschap. "Er komt later ook nog een onder 17-team en het seniorenteam gaat deelnemen aan het WK-kwalificatietoernooi. Daar ga ik straks, als ik weer terug ben in Nieuw-Zeeland, mee aan de slag."

Voor langere tijd in Nieuw-Zeeland wonen ziet ze toch niet zitten. "Wel voor wat betreft de mensen en de natuur, maar mijn vrienden en familie zijn toch wel heel belangrijk voor me. Maar af en toe die kant op zie ik wel zitten."