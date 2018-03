Van vibrators tot juwelen: Bermbende ruimt duizenden kilo's zwerfafval in 't Gooi

HILVERSUM - De Bermbende ruimt jaarlijks een week lang vrijwillig zwerfafval op in 't Gooi. En ze vinden de meest bijzondere dingen, van vibrators tot juwelen. Alles komt voorbij.

Elk jaar gaan ze gewapend met een prikstok de hele week het Gooi opruimen. "Een vibrator is ooit aangetroffen, die zat nog in de doos volgens mij", vertelt een vrijwilliger. "Juwelen komen voor, maar ook de gevolgen van snelle seks", zegt initatiefnemer Jaap Timmers.

Hebberig

De 250 rapers doen dit alweer voor het negende jaar. "Het is zo leuk om te doen en je wordt er ook hebberig van. Je wilt steeds meer vuil in de vuilniszak." En dat afval rapen is niet geheel onverdienstelijk. Gemiddeld halen ze 120 à 130 kilo zwerfafval op per dag. "Dus reken maar uit, het loopt tegen de negen à tien ton afval in alle jaren", aldus Timmers.

De hele week zullen ze met hun prikkers en gele hesjes in het Gooi te vinden zijn.