Zeven jaar oorlog in Syrië herdacht op de Dam: "Sta met ons voor solidariteit"

AMSTERDAM - Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld op de Dam om het begin van de oorlog in Syrië en de vele slachtoffers te herdenken.

Ook werd er gedemonstreerd tegen het regime van Bahar Al-Assad. "Wij willen jullie vragen om met ons voor solidariteit te staan", zegt Aliaa Ali lid van Het Syrische Comité. "Als wij de druk opvoeren vanuit het Westen dan kunnen we verschil maken."

Inmiddels is de oorlog in Syrie al 7 jaar bezig en hebben bijna 12 miljoen mensen hun huizen moeten verlaten. Een van de demonstranten is Désanne van Brederode, schrijfster en filosoof. "Blijf niet alleen medeleven voelen als je de krant leest of de televisie kijkt, maar sta bij de Syriërs. Ze hebben het nodig dat de oorlog niet alleen als hun zaak gezien wordt, maar als een zaak van de hele wereld", aldus Désanne tegen NH Nieuws.

Lees ook: Syrische journalisten aan het werk bij NH Nieuws

De reportage is gemaakt door de vluchtelingenredactie