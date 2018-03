Burgerhulpverlener Leyena strijdt voor meer AED's in de buurt

WORMERVEER - Leyena van der Laan is burgerhulpverlener, maar het ontbreekt volgens haar aan voldoende AED's in de buurt. "Om levens te redden zijn meer AED's cruciaal."

Twee weken geleden werd Leyena van der Laan opgeroepen als burgerhulpverlener. "De app liet zien dat ik naar Wormerveer Noord moest voor het slachtoffer, maar naar de grens met Zaandijk voor de AED. Dat zou twee uur lopen zijn, dat is te gek voor woorden."



Voor Leyena is het frustrerend dat ze niet altijd kan helpen. "Een AED, daar red je levens mee, maar op deze manier kan je niet binnen zes minuten ter plaatse zijn", zegt Leyena, die onderweg naar het slachtoffer al werd ingehaald door de ambulance.



Reanimatie

Burgerhulpverleners krijgen een seintje van de 112-meldkamer. "Vaak kunnen zij eerder aanwezig zijn dan de hulpdiensten. Met of zonder hulp van een AED, een Automatische Externe Defibrilator, kunnen zij dan de reanimatie starten."

Veel AED's hangen bij sportclubs of verenigingen. "Die zijn dus niet 24 uur per dag bereikbaar, wat wel cruciaal is."



Burgerhartjes

En daarom heeft Leyena zich aangemeld bij een inititief van AED Assist. "Burgerhulpverleners melden zich aan bij het platform en verzamelen stemmen, burgerhartjes genaamd."



De tien mensen met de meeste stemmen krijgen een AED en daarnaast kunnen lokale sponsoren besluiten een AED te doneren. "Ik ga die van mij aan de gevel van mijn flatgebouw hangen, zodat iedereen er gebruik van kan maken."



De teller staat nu op 122. Stemmen op Leyena kan hier.