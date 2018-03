Deel dit artikel:











Amsterdamse (70) zwaargewond aangetroffen op straat: politie zoekt getuigen Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Een 70-jarige vrouw uit Amsterdam is vorige week op mysterieuze wijze zwaargewond geraakt toen zij haar hondje aan het uitlaten was. De politie tast in het duister en is op zoek naar getuigen.

De Amsterdamse ging op zaterdag 10 maart haar hond uitlaten. Rond 22.15 uur werd ze bewusteloos gevonden in de Admiraal Helfrichstraat en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar ligt ze op dit moment nog steeds. Het is niet duidelijk wat er met haar gebeurd is. De politie denkt dat de vrouw misschien is aangereden, omdat omstanders een taxi naast haar hebben zien staan toen ze bewusteloos op de grond lag. Getuigen

Om duidelijkheid te krijgen over wat het slachtoffer is overkomen, hoopt de politie in contact te komen met getuigen. Contact opnemen kan via 0900-8844.