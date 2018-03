Techniek studeren aan de VU

AMSTERDAM - Met een bachelor vliegtuigtechniek wil de Vrije Universiteit Amsterdam het techniekonderwijs in de regio stimuleren. De VU wil daarvoor een samenwerking aangaan met de Technische Universiteit Twente. Vanaf 2019 moet het mogelijk zijn in Amsterdam een universitaire technische studie te volgen.

Jongeren in de regio Amsterdam kiezen nu minder vaak voor een technische studie dan hun leeftijdsgenoten in Zuid Holland of Brabant. Slechts 11 procent in Noord-Holland tegen zo'n 20 procent rondom Delft en Eindhoven en daar wil de VU samen met Twente verandering in brengen. Jongeren zoeken het liefst een opleiding in de buurt en daarom is er in de regio Amsterdam ruimte voor een universitaire technische studie.

De VU wordt hierin een soort dependance van de Technische Universiteit Twente waarbij beide opleidingen de docenten zullen leveren. Studenten zullen vanaf het studiejaar 2019-2020 3 weken per maand in Amsterdam les krijgen maar voor de praktijklessen 1 week naar Twente moeten. In Amsterdam zijn wel docenten wis- en natuurkunde maar voor andere vakken komen de docenten van de Universiteit Twente.

In 2019 hoopt men te starten met 70 eerstejaars studenten werktuigbouw om vervolgens door te groeien tot 200 studenten. Veel technische universiteiten kunnen de stroom nieuwe studenten nauwelijks aan waardoor er studentenstops aangekondigd worden. Dat geldt nog niet voor Twente waar nog enige ruimte is. De VU en Universiteit Twente hopen voor de zomer goedkeuring te krijgen voor de plannen.