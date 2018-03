Huizen steeds schaarser

AMSTERDAM - Er worden minder huizen verkocht dan vorig jaar. Voor de tweede maand op rij daalt landelijk het aantal verkochte woningen maar in Noord-Holland is die trend al langer zichtbaar.

De krapte op de huizenmarkt wordt steeds beter zichtbaar. Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat in Nederland voor de tweede maand op rij het aantal verkochte woningen afneemt. In Noord Holland is die trend al zichtbaar sinds vorig jaar zomer. In februari werden hier 10 procent minder huizen verkocht in vergelijking met een jaar eerder. Alleen in oktober was er een korte opleving en steeg het aantal verkochte woningen.

in de grafiek het verschil in aantallen verkochte woningen ten opzichte van een jaar eerder.

In Noord Holland kregen in februari 2613 woningen een nieuwe eigenaar tegen 2800 in januari. Traditioneel is januari een slechte maand voor de woningverkoop maar opmerkelijk is dat de aantallen in februari verder teruglopen. Ook in Flevoland nemen de verkopen af maar daar herstelt de markt zich in februari enigzins.

De gemiddelde prijs voor een huis in Nederland ging wel flink omhoog tot bijna 277.000 euro. Maar ook hier een afwijkend beeld voor Noord Holland en Amsterdam. Een huis in de hoofdstad daalde licht in prijs tot zo'n 415.000 euro en in de provincie moest gemiddels bijna 339.000 euro betaald worden. Uit recente cijfers van het Kadaster blijkt dat in Flevoland de gemiddelde woningprijs tot ruim 236.000 euro is gestegen.