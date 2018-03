Familie doodgeschoten Raymon over beslissing OM: "Politie houdt elkaar hand boven hoofd"

PURMEREND - Familie en vrienden van de doodschoten Raymon van der Tien reageren geschokt en boos op de beslissing van het OM om de agenten, die hun Raymon doodschoten, vrij te spreken. In de vroege ochtend van 1 september 2017 kwam de Purmerender in verwarde toestand met een stofzuigerstang op de agenten af. Zij trokken vervolgens hun pistool en schoten hem neer.

Saskia van der Tien, de weduwe van Raymon, is vandaag onbereikbaar voor commentaar. Het nieuws heeft haar zeer aangegrepen. De tante van Raymon, Anja Westerhuis, laat weten dat deze uitkomst iedereen 'rauw op het dak valt'. Volgens haar was het wel te verwachten dat dit de uitkomst zou worden. "De politie houdt elkaar de hand boven het hoofd", vindt ze. Toch valt de beslissing van het OM haar erg tegen.

Volgens het OM handelden de agenten die avond uit noodweer. Uit verklaringen zou blijken dat Raymon met een stofzuigerbuis op de agenten afkwam, maar dat de buis werd aangezien voor een groot mes. Hierop zijn eerst waarschuwingsschoten gelost om de verwarde van de Tien te waarschuwen. Zijn weduwe Saskia laat echter weten dat er volgens haar 21 keer geschoten is en dat er 7 kogels in het lichaam van Raymon zijn beland.

Vriend van Raymon, Barry van der Loo, is er helemaal klaar mee. "Ongelofelijk!", roept hij uit als hij hoort dat de agenten vrijgesproken zijn. "Het lijkt wel een doofpot." Hij begrijpt best dat de agenten van der Tien die nacht wilden stoppen. "Als je hem een of twee keer in zijn been schiet zou dat voldoende moeten zijn." Volgens familie en vrienden zou Raymond ook meerdere malen in zijn rug geschoten zijn.

Volgens de directe betrokkenen is het nog steeds niet helder wat er nu precies gebeurd is. Familie en vrienden zijn er over uit dat de echte feiten niet bekend zijn.