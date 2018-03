Amstelveners strijden voor beter openbaar vervoer: "Ik denk erover om te verhuizen"

AMSTELVEEN - Bewoners in de omgeving van Amstelveen zijn niet blij met de veranderingen in het openbaar vervoer die Connexxion in december heeft doorgevoerd. Met een petitie hopen zij politiek, Connexxion en Vervoersregio Amsterdam wakker te schudden.

Door de wijzigingen in het openbaar vervoer rijden er wel méér bussen, maar worden er veel haltes overgeslagen. Met een petitie en op Facebook proberen de bewoners zich te verenigen.

"Er is niet gekeken naar wat goed is voor de burgers, maar naar wat goed is voor Connexxion", zegt actievoerder Philip Bodenstaff. "Ik moet nu twee haltes extra lopen, én twee haltes extra betalen."



Ook de 28-jarige Wilma uit Uithoorn is er de dupe van. De haltes voor haar flat én voor haar werk werden opgeheven. Door een auto-ongeluk is Wilma slecht ter been, waardoor ze nu afhankelijk is van het openbaar vervoer. "Ik heb erover zitten denken om te verhuizen. Het is gewoon te ver voor mij om dit te lopen", vertelt ze.



Klantvriendelijkheid

Volgens Connexxion is er juist een hogere klanttevredenheid en is het openbaar vervoer veel sneller geworden. Bewoners worden aangeraden om de fiets te pakken naar de bushaltes. Iets wat voor de oudere of gehandicapte reiziger niet mogelijk is.

"Ik kan er zo boos om worden", aldus Wilma Hoffman. In haar flat is ze niet de enige. Een andere bewoner is een handtekeningenactie gestart.

Wijzigingen

De vervoersregio Amsterdam laat weten dat verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng de klachten onderzoekt. Op basis van de eerste reacties heeft Connexxion in overleg met gemeenten en Vervoerregio al een aantal wijzigingen per 1 april voorgesteld. Er wordt nu dus gekeken of meer van dit soort wijzigingen wenselijk zijn. Wethouder Jeroen Brandes van Verkeer (PvdA) schreef eerder een brandbrief aan regionale Vervoersregio en Connexxion en is blij dat de partijen weer samen om de tafel zitten.