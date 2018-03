Hoe is het met... Cees Bruinink

IJMUIDEN - AMSTERDAM In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week Cees Bruinink, voormalig trainer van ODIN'59, Stormvogels Telstar, ADO'20 en Katwijk. Tegenwoordig is hij technisch directeur bij de Katwijkers. "Trainer zijn is veel stressvoller", vertelde hij.

Na een lange trainerscarrière, die begon als jeugdtrainer toen hij 27 was, zette Bruinink in 2014 een streep achter het trainerschap na zes jaar trainer van Katwijk te zijn geweest. "Toen hebben ze me overgehaald om technisch directeur te worden", vertelde hij. "In 2013 werden we algeheel landskampioen bij de amateurs en konden we promoveren naar de Jupiler League. Dat heeft het bestuur toen niet gedaan en daarover is verdeeldheid ontstaan in de club. Een groep mensen zei toen dat ze daar wel naartoe wilden groeien, maar op technisch en organisatorisch vlak was de club er nog niet aan toe."

Technisch directeur

Bruinink heeft toen de beslissing genomen van het veld af te gaan en achter de schermen de club te begeleiden naar een hoger niveau en een nieuwe selectie samen te stellen. "We hebben elk seizoen doorgeselecteerd en we staan nu bovenaan in de tweede divisie. Het lijkt erop dat we met Kozakken Boys gaan strijden om het kampioenschap bij de amateurs. Het worden dus nog spannende weken."

"We zijn er klaar voor"

Dit jaar degradeert er niemand uit de Jupiler League, dus kan er ook geen amateurclub promoveren. "Op zich zijn we er klaar voor wat betreft accomodatie, organisatie en spelersmateriaal. We speelden pas nog tegen Rijnsburgse Boys en dan staan er 5000 supporters langs de lijn en duurt het tien minuten voor de rook is opgetrokken en de papiersnipper zijn opgeruimd."

Vrijwilligers runnen de club

Mocht Katwijk in de toekomst wel promoveren naar de Jupiler League dan zal de KNVB eerst moeten beslissen dat de club op zaterdag kan blijven spelen. "Het dorp is de hele week hard aan het werk en op zaterdag lopen ze uit naar het voetbal toe. We nemen ook altijd een enorm supporterslegioen mee naar uitwedstrijden, maar wel op zaterdag. Vrijdag- of maandagavond zou voor ons ook onhaalbaar zijn met het oog op de vrijwilligers die de club runnen. Dat zou alleen kunnen als daar van de KNVB een flink bedrag tegenover staat omdat je dan professionals moet gaan aannemen.

Lopende seizoen goed afmaken

Maar Katwijk moet eerst het lopende seizoen goed af zien te maken. Vorige week werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen het laagstaande AFC. De club had geluk dat concurrent Kozakken Boys ook gelijkspeelde. Katwijk staat eerste met zes punten meer dan Kozakken Boys, maar ook met een wedstrijd meer gespeeld.

Verantwoordelijk voor lange termijn

Clubs als AFC en IJsselmeervogels klopten bij hem aan of hij volgend seizoen geen trainer wilden worden. "Het zijn wel clubs die bij me zouden passen, maar ik ben bij Katwijk begonnen aan een project en dat wil ik afmaken. Trainer zijn is ook veel stressvoller dan technisch directeur. Je bent dan altijd zo goed als je laatste wedstrijd. Nu ben ik verantwoordelijk voor de langere termijn en dat geeft iets meer rust in de hele manier van leven."

Gelukkig getrouwd

Bruinink heeft nu wat meer tijd voor andere dingen. "Ik ben gelukkig getrouwd, heb twee zoons van 19 en 22 jaar, die bij Stormvogels Telstar voetballen in de selectie. En ik zit op zondag ook vaak langs de Noord-Hollandse velden om up to date te blijven." Verder werkt Bruinink al 29 jaar voor een grote visrederij uit IJmuiden. Kortom het gaat goed met Cees Bruinink.

Misschien vind je dit ook leuk:

Hoe is het met... Kim Lammers, oud hockey-international

Hoe is het met... Merel Mooren, oud-beachvolleybalster

Hoe is het met... Ron van der Gracht, voetbaltrainer

Hoe is het met... Ronny van Es, voetbalmakelaar

Hoe is het met... Job Dragtsma, voetbaltrainer

Hoe is het met... Sylvia Karres, oud-hockeyster

Hoe is het met... Urta Rozenstruik, oud-Bobsleeër

Hoe is het met... Niels Kokmeijer, oud-voetballer

Hoe is het met.... Mario Bennes, oud-basketballer

Hoe is het met... Miel Rozendaal, oud-marathonschaatser

Hoe is het met... Peter Wijker, oud-voetballer van AZ en FC Volendam

Hoe is het met... Barbara de Loor, oud-schaatsster

Hoe is het met... Christijn Groeneveld, oud-schaatser

Hoe is het met... Patrick Beljaards, voormalig werper van Kinheim

Hoe is het met... Maurice Buys, oud-speler van FC Volendam

Hoe is het met... Edith van Dijk, openwaterzwemster

Hoe is het met... Ron Berteling, ijshockeylegende