Castricumse partij maakt campagne op de melodie van 'België'

CASTRICUM - De lokale partij Castricum Kern en Gezond (CKenG) heeft een pakkend nummer gemaakt over de wens naar nieuwe woningen in Castricum. Dit heeft de partij op de melodie van de het bekende nummer 'België' gedaan.

Het originele nummer, van Het Goede Doel, gaat over iemand die nergens een plek kan vinden behalve in België. Daar speelt de partij goed op in door het nummer met een nieuwe tekst te koppelen aan hun standpunt om meer betaalbare woningen te bouwen in Castricum. Of de parodie beter is dan het origineel mag je zelf bepalen.

Hieronder eerst de versie van CKenG en vervolgens het origineel.