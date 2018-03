Rutte: "Als ik niet al bij de VVD zat, dan was ik zeker bij de PVK lid geworden"

AMSTERDAM - Stel je bent acht jaar, je ziet overal politieke partijen campagne voeren en je wilt zelf ook een politieke partij beginnen. Wat doe je dan? Dan schrijf je de premier toch gewoon een brief met de vraag hoe dat moet! Anna, Veerle en Emmylou uit Amsterdam kregen een verrassend antwoord van de minister-president terug.

De drie dames maken een vuist tegen kinderarbeid en doen dat onder de naam Partij voor de Kinderen, de PVK. Helaas mogen ze nog niet meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar helemaal uitgesloten is dat nog niet. "Samen zijn we 25 jaar, dus dat zou moeten kunnen."

Brief

"Eerst dacht ik dat het een brief voor mijn vader was, maar toen zag ik mijn naam en het logo van de minister-president en toen dacht ik 'wow'!", aldus een enthousiaste Anna. In de brief schrijft Mark Rutte dat hij het heel goed vindt dat de drie basisscholieren een partij zijn gestart en kinderarbeid uit de wereld willen helpen. "Het is dat ik al lid ben van een andere partij, anders had ik me zeker aangemeld."



"Ik ben ook onder de indruk van de wijze waarop jullie de financiering rond hebben gekregen", schrijft Rutte. De jonge politici hebben namelijk geld opgehaald en gaan daar de komende maanden ook zeker mee verder.

Tweede Kamer

Anna heeft wel ambities om later in de Tweede Kamer te komen. Waarom? "Omdat de stoelen lekker zacht zijn", lacht ze. Emmylou fluistert haar in dat ze beter kan zeggen dat je dan mee mag beslissen over moelijke kwesties in de wereld. De drie Amsterdammers gaan voorlopig door met hun strijd en hopen op hun achttiende een echte gooi naar een zetel te doen. En die brief, die gaat Anna waarschijnlijk wel inlijsten en ophangen. "Als het ook van ons mag", vult Veerle aan. Net als in 'de echte politiek', zo'n besluit maak je inderdaad met de hele partij.