Gemeentelijke herindeling 't Gooi: wat gaat er veranderen?

'T GOOI - Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur gaat het in het Gooi en omstreken maar om één ding: de gemeentelijke herindeling in de regio. De provincie Noord-Holland heeft besloten dat het aantal gemeenten minder moet worden, omdat sommigen niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Maar wat gaat er precies veranderen en wat voor invloed kan de burger nog uitoefenen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? NH Nieuws zet het op een rijtje.

Wat gaat er precies veranderen?

De provincie Noord-Holland heeft besloten de zeven gemeenten die nu actief zijn in het Gooi te fuseren tot drie gemeenten. De eerste stap voor deze gemeentelijk herindeling was het samenvoegen van de gemeenten Muiden, Naarden en Bussum tot een grote gemeente Gooise Meren. Sinds 2016 bestaat deze gemeente officieel en nemen ze op bestuurlijk niveau gezamenlijke beslissingen.

Hilversum

Dan rest er nog een fusie naar twee grote gemeenten. De planning van de provincie is dat de Hilversum en Wijdemeren tot één grote gemeente samen gaan. Wijdemeren kreeg van de provincie de tijd om zelfstandig te kiezen bij welke gemeente ze wilde horen: Hilversum of Gooise Meren. De onderhandelingen hierin bleven te lang op zich wachten, dus besloot de provincie zelf dat Wijdemeren bij Hilversum gaat horen. Deze samenwerking moet in 2021 van kracht zijn.

Blaricum, Laren en Huizen

De laatste gemeenten die moeten gaan samenwerken zijn Blaricum, Laren en Huizen. De provincie heeft ook hier besloten dat deze samenwerking in 2021 officieel een feit moet zijn. Welke naam deze gemeente krijgt is nog niet bekend.

Dan is er nog een vreemde eend in de beits: gemeente Weesp. Ze mogen niet verder als losse gemeente, maar het is ook nog niet duidelijk bij welke gemeente ze ondergebracht worden. Daarover is aanstaande woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een referendum. Burgers mogen kiezen: willen we bij Amsterdam of Gooise Meren horen?

Is de fusie onomkeerbaar?

In principe zijn de aanstaande fusies van de gemeenten in het Gooi niet meer terug te draaien. Op provinciaal niveau is de beslissing al genomen en ook de overheid gaat de nieuwe structuur naar alle waarschijnlijkheid meenemen. Volgens Fred van Leeuwen van Burger-Denktank Schaalvergroting, een website om een beter inzicht te krijgen van situatie rondom de fusies in het Gooi, kunnen stemmers in het Gooi nog wel druk uitoefenen op de beslissing van de provincie. "Als er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen massaal wordt gestemd op lokale partijen die tegen de fusies zijn, kan Den Haag dat geluid niet negeren", aldus Van leeuwen.