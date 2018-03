De Peiling: Weet jij al wat je stemt bij het 'sleepwet'-referendum?

NOORD-HOLLAND - Woensdag 21 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, mag je ook je stem uitbrengen in het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Heb jij daar al een mening over?

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is in het nieuws de sleepwet gaan heten. Het is een wet die op 1 mei in zou moeten gaan. De wet maakt het mogelijk dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) grote hoeveelheden internetverkeer aftappen. In de zoektocht naar mensen met kwade bedoelingen zijn tegenstanders bang dat ook allerlei informatie van onschuldige burgers wordt 'gevangen' in het digitale sleepnet.

Bezorgde studenten

Het referendum van woensdag is een initiatief van vijf bezorgde studenten van de Universiteit van Amsterdam. Ze vinden dat de privacy van de burgers veel te veel wordt aangetast met deze nieuwe bevoegdheden van de veiligheidsdiensten. Voorstanders betogen dat de wet juist nodig is om Nederland veiliger te maken.

Raadgevend

Het gaat om een raadgevend referendum. Dat wil zeggen dat de uitkomst een advies is en niet bindend. Regering en parlement zijn niet verplicht de uitslag te volgen.

Wat vind jij?

Heb jij je al een beetje verdiept in de sleepwet? Stem je voor of tegen? Of sla je dit referendum over? We horen het graag van je?

