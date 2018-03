Automobilist neemt GHB en zorgt voor levensgevaarlijke capriolen op de A4

BURGERVEEN - Een automobilist heeft dit weekend onder invloed van alcohol en drugs voor levensgevaarlijke capriolen gezorgd op de A4 bij Burgerveen. De man werd in de nacht van zaterdag op zondag door agenten van de weg geplukt nadat hij voor groot gevaar op de weg had gezorgd.

Agenten zagen de automobilist, een 28-jarige man uit Nootdorp, rond 02.30 uur bijna stilstaan op de snelweg. Nadat zijn auto weer wat harder ging rijden, kreeg hij van de politie het teken om te volgen. De bestuurder volgde de politieauto met blauwe zwaailichten niet en trapte in plaats daarvan op de rem, waarna hij tot stilstand kwam.

Rode kruizen

Achteropkomend verkeer kon zijn auto nog maar net ontwijken. Op verzoek van de agenten werden er vervolgens rode kruizen geplaatst boven de twee linkerrijstroken. Toen er op die rijbanen geen verkeer meer reed, kon de politieauto achteruit naar de man toe rijden.

Die maakte ongecontroleerde bewegingen en was nauwelijks aanspreekbaar, aldus de politie. Hij probeerde zijn auto weer te starten, maar dat lukte niet. Waarschijnlijk was de Nootdorper onder invloed van alcohol in combinatie met een andere drug. Tijdens zijn verhoor even later gaf de man toe GHB te hebben gebruikt.

Het rijbewijs van de man is afgepakt.