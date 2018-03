Abe van den Ban: "Zonder die snor is het net alsof ik een rare bovenlip heb"

WIJK AAN ZEE - Bij Abe van den Ban denkt iedereen meteen aan een snor. Maar Abe was behalve een opvallende verschijning, ook een goede voetballer, geroemd om zijn loopvermogen.

Biografie



Naam: Arberth (Abe) van den Ban



Geboren: Westzaan, 14 oktober 1946



Beroep: eigenaar asielzoekerscentrum, café, hotel, restaurant, verhuurder vakantiehuisjes, profvoetballer



Club: ZFC, AZ'67, FC Amsterdam, HFC Haarlem





Die snor is al sinds lange tijd zijn handelsmerk. Van den Ban: "Mijn en vrouw en mijn zoon zeggen wel eens 'pap, haal dat ding er eens af'. Maar ja, ik heb het nu twee keer gedaan, maar dan is het toch een vreemd gezicht. Net alsof je een rare bovenlip hebt."

Was Abe van den Ban ook een goede voetballer? Zelf vindt hij dat wel meevallen, zeker als je het vergelijkt met het voetbal nu. "Als je ziet hoe wij vroeger speelden en hoe ze nu spelen.. Zo snel, dan konden wij er niks van."

Over zijn eigen kwaliteiten zegt hij: "Ik was niet supertechnisch, wel voldoende en ik had een goed loopvermogen. Ik was geen goede kopper en ik kon ook geen doelpunt maken."

Dat klinkt allemaal heel bescheiden, maar toch speelde Van den Ban heel wat jaren voetbal op het hoogste niveau. Ver van huis ging 'ie nooit. Hij zocht zijn clubs in de buurt uit: ZFC, AZ, FC Amsterdam en HFC Haarlem.

Van den Ban: "Als je alle vier de clubs op een rijtje zet, dan is er nog maar één club over, AZ. Overal waar ik gespeeld heb zijn ze failliet gegaan."