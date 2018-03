Factcheckers: Houdt D66 zich aan de belofte over klimaatneutraliteit?

HILVERSUM - HILVERSUM Hoe snel het ook lijkt te gaan, we zitten al bijna in de jaren '20. Nog twee jaar en dan is het 2020, het jaar waarin D66 voor 40 procent klimaatneutraal wilde zijn in Hilversum. Dit lieten ze vier jaar geleden in hun verkiezingsprogramma weten toen de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 plaatsvonden. Na deze verkiezingen is D66 verkozen tot de grootste partij in Hilversum, met acht zetels. Maar komen zij de belofte wel na om in 2020 voor 40 procent klimaatneutraal te zijn?

Tekst: Eva Craane

We beginnen met het uitwerken van het begrip klimaatneutraliteit. Wat is dit eigenlijk? De algemene betekenis van klimaatneutraal zijn, is dat er geen effect is op het klimaat bij je eigen activiteiten. Dit betekent dat als een stad 100 procent klimaatneutraal is, er geen effect op het klimaat is door onder andere CO2-uitstoot en broeikasgassen. Maar hoe bereik je zoiets?

Om als stad klimaatneutraal te worden, moet er veel gecompenseerd worden, zodat er uiteindelijk geen effect meer is op het klimaat en milieu. Zo moeten er bomen geplant worden om te compenseren voor de CO2-uitstoot. "Wij gaan uit van volledige klimaatneutraliteit in 2050. Dit is een doel wat voor ons belangrijk is en hopen dit ook te halen", legt Mark van Wees van D66 Hilversum uit.

Om klimaatneutraliteit te kunnen meten in procenten, moet er een peildatum gesteld worden. Er moet bepaald worden vanaf wanneer gemeten wordt, dit kan bijvoorbeeld 1980 of 1990 zijn. In het verkiezingsprogramma van D66 in 2014 wordt geen peildatum besproken, maar in hun plannen voor 2018-2022 noemen ze de peildatum 1990. "Het is slordig dat er geen peildatum genoemd wordt in het verkiezingsprogramma van 2014, want dit hoort natuurlijk wel. Hiermee meet je de klimaatneutraliteit en is dus ook zeker van belang. Ik was in 2014 nog geen lid van D66 Hilversum, maar ik zou uitgaan van 1990 als peildatum", aldus Van Wees.

De gemeente Hilversum vermeldt zelf ook te meten vanuit 1990, en streeft er als gemeente naar om in 2020 voor 25 procent klimaatneutraal te zijn, waar ze menen goed voor op weg te zijn.

In 2014 was het plan van D66 om in 2020 voor 40 procent en in 2030 voor 70 procent klimaatneutraal te zijn met 1990 als peildatum. In hun nieuwe verkiezingsprogramma voor 2018-2022 vermelden ze dat ze ernaar streven om in 2030 voor 50 procent klimaatneutraal te zijn in Hilversum. Verder benoemen ze geen procenten van wat ze willen behalen voor de stad in 2020. "De reden hiervoor is omdat we ons hebben gerealiseerd dat het doel van 40 procent klimaatneutraal zijn niet haalbaar meer is. Om voor 50 procent klimaatneutraal te zijn in 2030 is al een hele klus, maar dit is makkelijker haalbaar omdat het nog verder weg is, waardoor er hard aan gewerkt kan worden."

Mark van Wees geeft toe dat het doel voor 2020 niet haalbaar meer is, maar dat ze wel streven voor 50 procent klimaatneutraliteit in 2030. Het officiële doel van de gemeente Hilversum is om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. "Dit is makkelijk weg te schuiven omdat het nog zo ver weg is, maar ons persoonlijke doel moet over twaalf jaar al gerealiseerd zijn, waardoor er hopelijk harder gewerkt gaat worden." In de afgelopen vier jaar is er wel een hoop gedaan voor de klimaatneutraliteit in Hilversum. Zo hebben ze bedrijven energiezuiniger gemaakt, elektrisch vervoer gestimuleerd en duurzame energieprojecten zoals zonnepanelen op daken gestimuleerd. Helaas is dit alles niet genoeg geweest om het vooruitstrevende doel voor 2020 te realiseren, zoals Van Wees eerder ook al liet weten: "Wij realiseren ook dat er grotere stappen gezet moeten worden."

"Doordat we nu 2050 als klimaatneutraal doel opgesteld hebben, kunnen we nu beter kijken naar hoe ver we elk jaar zijn met het behalen van dit doel, en ook uitrekenen wat er per jaar gedaan moet worden. We hopen hierdoor dit doel wel te behalen."

Dit klinkt als een sterk en haalbaar plan, totdat Van Wees iets vreemds vertelt: "We hebben nog geen plan opgesteld hoe we harder gaan werken aan de klimaatneutraliteit." Hoe willen ze dan ooit hun doelen behalen, zonder een duidelijk plan?

"We gaan ervan uit dat vele partijen het doel van 50 procent klimaatneutraliteit in 2030 te vooruitstrevend vinden. Dit is de reden dat we nog geen duidelijk plan opgesteld hebben, we verwachten dat, als wij in de coalitie komen, er alsnog partijen zijn die het niet eens zijn met ons doel voor 2030. Het is daarom ook niet duidelijk of het doel wel behaald gaat worden."

Toch hebben ze wel ideeën voor de komende jaren, namelijk meer doen aan energiebesparing, huizen beter isoleren, groene stroom meer stimuleren en extra zonnepanelen. Maar is dit genoeg om het doel van 50 procent klimaatneutraliteit te halen in 2030? Daar kunnen we helaas pas achter komen met tijd.

Om een procentenaantal te noemen van hoe klimaatneutraal Hilversum dan wel is op dit moment, vinden D66’er Van Wees en gemeente Hilversum ingewikkeld. Ze vertellen dat het eigenlijk niet te berekenen is, ook omdat er vaak dingen veranderen aan het meetsysteem. "Het is makkelijker om te rekenen vanaf 1990 tot 2030 met een streving van 50 procent, omdat hierdoor gekeken kan worden naar de halvering van klimaatvervuiling in 1990. Wordt de helft hiervan gecompenseerd? Als dat zo is, is het doel dus behaald", legt Van Wees uit.

D66 geeft dus zelf toe dat het doel wat ze in 2014 opgesteld hebben niet meer haalbaar is. Ook vertelt Van Wees dat hun streving van 2030 ook nog niet vast staat, omdat er nog geen duidelijk plan is en verwachtingen dat door de coalitie het helemaal niet wordt doorgevoerd. Hieruit blijkt dat D66 wel plannen heeft voor het klimaat in Hilversum, maar hier niks zeker over is. Het is niet feitelijk te checken of het haalbaar is, maar er zijn de nodige vraagtekens die bij deze factcheck naar voren komen. Krijgt D66 het dit keer wel voor elkaar hun doel voor de stad te behalen?