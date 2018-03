Politie heeft nog steeds moeite om op tijd te komen bij spoedmeldingen

NOORD-HOLLAND - Het is de politie in Noord-Holland en Amsterdam vorig jaar niet gelukt om sneller af te gaan op spoedmeldingen. Dat blijkt uit cijfers die de politie heeft gepubliceerd.

De politie streeft ernaar om bij 90 procent van de spoedmeldingen binnen vijftien minuten op de plaats van een melding aan te komen. In Noord-Holland lukte dat in 86 procent van de gevallen, net zo vaak als het jaar ervoor. Amsterdam scoorde met 84 procent iets lager, tegenover 85 procent in 2016.

Ter vergelijking: landelijk is de politie in 85 procent van de gevallen op tijd, meestal lukt het binnen drie tot tien minuten. Dat is volgens de politie een verbetering van 0,7 procent ten opzichte van 2016.

De politie benadrukt dat ze zich het streefdoel van 90 procent zelf heeft opgelegd en dat er continue wordt gewerkt aan de verbetering ervan. "Zeker in dunbevolkte landelijke gebieden is het niet eenvoudig om binnen het kwartier bij een spoedmelding te zijn", aldus de politie.

Minder misdrijven

Eerder deze maand maakte de politie al bekend hoeveel misdrijven er per gemeente zijn gepleegd. Amsterdam kwam als onveiligst uit de bus met negentig geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners. Wormerland scoorde het beste; daar werden slechts zestien misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd.