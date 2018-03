Hoop op snelle verkoop Sint Jozefkerk Velsen-Noord

VELSEN-NOORD - De Sint Jozefparochie in Velsen-Noord hoopt op korte termijn een koper te hebben gevonden voor de gelijknamige rooms-katholieke kerk in Velsen-Noord. Het kerkgebouw staat te koop voor zeshonderdduizend euro. "Er zijn drie serieuze gegadigden'', aldus pastor Mathew. Het monumentale gebouw is twee maanden in de verkoop.

Mathew benadrukt dat, wat hem betreft, met de verkoop van het rijksmonument geen einde komt aan de diensten, al is niet zeker dat die nog langer in de kerk zelf zullen worden gehouden. Dat is afhankelijk van de nieuwe eigenaar. "Mochten we niet op deze plaats kunnen doorgaan, dan misschien ergens anders. Maar het liefst in de kerk", aldus Mathew.

Zondag vierde de Sint Jozefkerk het 110-jarig bestaan met een speciale mis. Verkoop is noodzakelijk omdat nog maar weinig gelovigen de weg naar de kerk weten te vinden. De inkomsten zijn onvoldoende om het gebouw overeind te houden.

In Beverwijk kwam de Goede Raadkerk, die met dezelfde problemen te maken had, in handen van bouwbedrif Nelis uit Heemskerk. Nelis is bezig met de bouw van appartementen in het vroegere godshuis.