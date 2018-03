Politie op zoek naar bruidspaar na vondst trouwfoto's

Deel dit artikel:











AMSTELVEEN - De politie in Amstelveen is op zoek naar een onbekend bruidspaar. Het stel is vastgelegd op foto's die zijn gevonden in een sloot langs de Straat van Messina.

Een oplettende Amstelvener die het fotoalbum zag liggen in het water, heeft ze vervolgens netjes afgegeven bij de politie. Die heeft twee foto's uit het album op Facebook gezet in de hoop dat de man en de vrouw worden herkend. Volgens de politie is het boek mogelijk meegenomen bij een inbraak of per ongeluk door iemand verloren. Wie het bruidspaar kent, wordt gevraagd contact op te nemen.