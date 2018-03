Deel dit artikel:











Burger krijgt regie over medisch dossier Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Vanaf volgend jaar kan iedereen die dit wil zijn medische gegevens zelf beheren via computer, tablet of mobiele telefoon. Burgers bepalen ook zelf welke gegevens in deze 'persoonlijke gezondheidsomgeving' worden opgenomen. Wel gebeurt dit in overleg met hun zorgverleners, zo meldt de Volkskrant.

Het systeem wordt ontwikkeld door een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties, verzekeraars, zorgaanbieders en het Nationaal ict-instituut voor de zorg, aldus de krant. Het ministerie van VWS financiert het project. Momenteel loopt een praktijkproef, die in de zomer moet zijn afgerond. Volgend jaar moet het systeem dan algemeen beschikbaar worden.