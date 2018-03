Ondanks vorst eerste asperges in Sint Maarten: "Met Pasen kan iedereen asperges eten"

SINT MAARTEN - De lage temperaturen zo laat in maart zijn voor aspergetelers geen feestje. De asperges groeien langzaam en telers dreigen hierdoor de opening van het aspergeseizoen te missen. Sem Broersen uit Sint Maarten vond het ook spannend, maar kon ondanks de kou dit weekend de eerste asperges steken.

Het is de eerste keer dat Sem witte asperges teelt. De aspergebedden heeft hij met een zwart zeil afgedekt 'om zo de warme vast te houden'. Ondanks de hoge temperatuur in de kas (27 graden Celsius), heeft Sem wel een aantal slapeloze nachten aan het winterweer overgehouden. "Asperges zijn kwetsbaar. Als je er te makkelijk over denkt, kan het misgaan."

Vrijdag ontdekte Sem de eerste asperge. "Ik trok het zeil weg en zag de witte kop boven de grond uitsteken", vertelt hij. Aan de ontdekking hield hij een dubbel gevoel over. "Ik had het nog helemaal niet verwacht, dus ik schrok ook wel een beetje. Ik dacht: 'nu al?!'." De teler was bang dat de vroege asperges door het winterweer zouden mislukken. "Maar ze zien er goed uit. Ze zijn mooi wit.'

Officieel start op donderdag 5 april het aspergeseizoen. Waar menig teler zenuwachtig is of die dan al genoeg asperges produceert, heeft Sem er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. "Ik denk dat we rond 1 april al aardig ver in productie zijn. Dan kan iedereen lekker asperges eten met Pasen."