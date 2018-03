Sportclub met ballen: IJsclub Haarlem kweekvijver voor talent

HAARLEM - Yvonne van Gennip, Brigt Rykkje, Fausto de Marreiros het zijn zomaar een aantal namen die groot zijn geworden bij IJsclub Haarlem. De IJsclub is dan ook zeer trots op al die bekende namen. Daar kwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis zondag achter bij zijn bezoek aan de ijsbaan in Haarlem.

Op dit moment wordt er binnen de ijsclub hard gewerkt om opnieuw van dat soort talenten voort te brengen. Eén van de trainers die daar druk mee is, is Chris Prenen. Hij ziet best wel talent binnen de vereniging. "Wij werken hier met clubselecties. De beste schaatsers van de club zitten bij elkaar in een groep. Als ik dan kijk bij de jonge jeugd daar zitten echt wel wat echte talenten die over een paar jaar hopelijk doorstromen". Je ziet natuurlijk niet gelijk dat iemand talent heeft om een goede schaatser te worden. "Als kinderen 15/16 jaar zijn dan kun je wel een beetje zeggen die heeft zoveel talent, die moeten we door laten stromen naar de schaatsacademie of uiteindelijk proberen naar de merkenteams te krijgen".

Talenten van de toekomst

Er zit dus wel wat talent bij IJsclub Haarlem. Enkele daarvan zijn Wies, Bart en Tessa. Zij kunnen goed uitleggen hoe de trainers proberen om hun stijl van rijden te verbeteren. "Je werkt vooral aan je techniek en hoe je met je techniek sneller kunt schaatsen", vertelt Wies. De jonge rijders zijn eensgezind als het gaat over het feit hoe ze tegen de club aankijken. "Een hele gezellige club. Erg gemotiveerd, gedreven, erg gezellig dus", legt Tessa uit. Bart vult aan: "Het is een gezellige groep, maar er is ook wel onderlinge rivaliteit. Dus iedereen wil sneller zijn dan de ander".

Geen Van Gennip baan

Waar de IJsclub een rijke historie kent is er wel iets opvallends. De ijsbaan draagt niet de naam van één van haar boegbeelden, Yvonne van Gennip. Dit tot teleurstelling van voorzitter Van Loon. "Ik zou het mooi vinden als de naam Van Gennip ergens wat meer geëerd werd. Niet alleen voor Yvonne, maar ook voor haar vader die veel voor de club heeft gedaan. Dat had een leuk ereteken geweest".

Wil je dat Dennis Nieuwenhuis ook eens bij jullie club op bezoek gaat? Geef je dan op via sport@nhsport.nl en Dennis komt binnenkort een keertje langs. Sportclub met ballen wordt dit seizoen iedere zondagmiddag tussen 14.00 uur en 18.00 uur uitgezonden op NH Radio. Volgende week is Dennis te gast bij voetbalvereniging De Blokkers.