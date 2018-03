Deel dit artikel:











Evenementen getergd door de kou: "Ze noemen het een lentewandeling, maar zo voelt het echt niet" Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Ondanks dat maart de start is van de lente is daar weinig van te merken. Door de wind ligt de gevoelstemperatuur rond de -6 graden. Toch gingen veel mensen de kou in om mee te doen aan de Rokjesdagloop en de Gooise Lente wandeltocht.

"Ze noemen het een lentewandeling, maar zo voelt het echt niet", vertelt een wandelaar die meedoet aan de Gooise Lente wandeltocht. Ze heeft zich samen met haar medewandelaars dik aangekleed. Ook in Amsterdam bij de Rokjesdagloop hebben de deelnemers veel laagjes kleding aan, maar over deze velen kleren hebben de dames wel een rokje aan. "Ik heb twee paar thermo-ondergoed aan en natuurlijk mijn mooie roze rok", vertelt een sponsorloper voor de ziekte MS. Lees ook: Wat is gevoelstemperatuur precies? En waarom is het belangrijk? Maatregelen

De organisatoren van de Gooise Lente wandelingen hebben de route een beetje veranderd voor de kou. "We hebben het parcours meer door de bossen laten lopen, zodat de deelnemers niet op open vlaktes hoeven te wandelen. Dat is met die wind echt veel te koud", vertelt organisator Monique Jansma. De organisatoren van de Rokjesdagloop hebben de deelnemers geadviseerd zich warm aan te kleden. Een deelnemer van de lenteloop kan zich nog herinneren dat het ook wel eens 24 graden is geweest op deze dag. Dat was nu wel anders. "Maart roert zijn staart", verklaart de vrouw.