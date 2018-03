Ajax-trainer Erik ten Hag: "Prima overwinning"

AMSTERDAM - ROTTERDAM "Een prima overwinning tegen een goed georganiseerd Sparta." Zo begon trainer Erik ten Hag zijn perspraatje na afloop van de 5-2 overwinning van Ajax zondagmiddag bij Sparta. Halverwege was het nog 1-1.

De eerste 45 minuten waren lastig voor de Amsterdammers, erkende Ten Hag. "We komen achter, omdat we afspraken niet nakomen, dat mag niet gebeuren. Cruciaal is de gelijkmaker snel daarrna. Na rust trekken we wedstrijd naar ons toe. De vrije trap van Lasse Schöne was het tweede breekpunt van de wedstrijd."

Cruciaal

Ten Hag vond dat Ajax na de 1-2 meer ruimte kreeg om te voetballen. "Die voorprong is cruciaal. De tegenstander moet opener gaan spelen. Als de vermoeidheid een rol gaat spelen en het resultaat verdwijnt uit zicht dan kun je makkelijker spelen. Zolang de tegenstander uitzicht heeft, zoals bij Vitesse, dan is het lastiger. Dan blijven ze gaan."

Volgens mdidenvelder Lasse Schöne was het baltempo voor rust te traag. "We probeerden vanwege de wind de bal over de grond te spelen, maar dat ging in de eerste helft te langzaam, waardoor Sparta ons dwars kon liggen. Als je dan 2-1 maakt, heb je ze waar je ze wilt hebben. Het helpt ook als je de kansen afmaakt, dan speel je zo'n wedstrijd makkelijker uit. De tweede helft was prima, denk ik."

Siem de Jong en geen Noa Lang

Ondanks de ruime voorsprong besloot Ten Hag om in de tweede helft geen jonge Ajacied te laten debuteren. Hij koos ervoor om Joël Veltman, Siem de Jong en Mateo Cassierra in te brengen in plaats van Noa Lang of Mitchel Bakker. "Siem de Jong laat het op de trainingen zien en kan in het vervolg van de competitie nog een belangrijke rol spelen. Hij kan een goal maken. We mogen hem niet in Jong Ajax laten spelen. Zo kunnen we hem spelritme laten opdoen."

Door de winst van Ajax in Rotterdam en de zege van PSV zaterdagavond op VVV-Venlo (3-0) verandert er aan kop niets. Schöne heeft de strijd om de landstitel met nog zes duels te spelen nog niet opgegeven. "Zeven punten is veel, maar het kan nog. Zolang moet je erin blijven geloven."

