VIDEO: KNRM redt drie fotografen uit het riet bij Enkhuizen Foto: KNRM Enkhuizen

ENKHUIZEN - Drie natuurfotografen zijn vanochtend in de problemen gekomen toen ze met hun opblaasbootje vast kwamen te zitten in het riet naast het Markerhaventje van het Zuiderzeemuseum. Door de ijzige kou was snelle hulp geboden, en die kwam er gelukkig ook. Reddingswerkers van de KNRM Enkhuizen wist het drietal te bevrijden.

Met een gevoelstemperatuur van rond de min -8 graden was haast geboden. "Bij aankomst gaven de opvarenden al snel aan het heel koud te hebben", schrijft de KNRM op haar website. De drie verkleumde fotografen zijn direct naar de jachthaven gebracht waar ze konden opwarmen in het KNRM boothuis. Van de reddingsactie heeft de reddingsdienst beelden online geplaatst. [YouTube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=kRf7W0Af-Ic]