Deel dit artikel:











Zo oud als de oorlog: fotograaf maakt bijzondere serie over Syrische oorlogskinderen

AMSTERDAM - De Amsterdamse fotograaf Chris de Bode bewijst met zijn foto's hoe lang zeven jaar oorlog is. Hij maakte in een vluchtelingenkamp in Jordanië portretten van Syrische kinderen die even oud zijn als de oorlog in hun land nu duurt.

NH Nieuws sprak met de fotograaf: "Door deze kinderen op deze manier te fotograferen, zijn het even geen slachtoffers meer maar gewoon kinderen van zeven jaar oud." De kinderen kennen geen ander huis dan het vluchtelingenkamp Alzarak. "Mijn huis is groot en wit en ik heb een fijn bed om in te slapen", zeggen de kinderen in het kamp tegen de fotograaf. Lees ook: Syrische journalisten aan het werk bij NH Nieuws "Met deze heel kleine bijdrage wil ik eigenlijk mensen laten zien dat we de vooroordelen, die we hebben, moeten laten varen. En dat de kinderen in Syrië hetzelfde zijn als onze kinderen", aldus Chris. De reportage is gemaakt door de vluchtelingenredactie