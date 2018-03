Trots en zorgen Van den Brom om Svensson

ALKMAAR - Het ideale scenario was het niet vond John van den Brom de manier waarop zijn AZ uiteindelijk won van FC Groningen (3-2). Maar dat neemt niet weg dat hij er enorm van genoot.

"Het ideale scenario is dat je een wedstrijd voortijdig beslist en daardoor uit kan spelen. Dat heb je als speler, trainer en supporters liever. Aan de andere kant is een moment als dit geweldig. Dan gaat iedereen met een fantastisch gevoel naar huis."

De trainer ging nog even dieper in op de maker van de 1-0. Jonas Svensson maakte een wonderschoon doelpunt met een hakje achter zijn standbeen. "Ik wist niet dat hij dat kon. Nog nooit van hem gezien. Dit was perfect. Hij zet zelf de aanval op en hij doet iets wat in hem opkomt. Deze gaan we nog veel terugzien dit seizoen", zei de trainer die zich ook zorgen maakt om de rechtsback die geblesseerd uitviel. "Zijn blessure ziet er niet goed uit. Het is een hamstringblessure. Dat duurt vaak wel even."